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بعد قليل الحلقة الـ16 من مسلسل "100 وش" نيللي كريم وآسر ياسين

السبت 09/مايو/2020 - 07:41 م
100 وش
"100 وش"
ريهام كمال
يٌعرض بعد قليل الحلقة الـ16 من أحداث مسلسل "بـ100 وش" الذي يقوم ببطولته نيللي كريم، وآسر ياسين.

يُذاع مسلسل "بـ100 وش" على قناة الحياة في تمام  7:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 4 صباحًا، والثانية 9:15 صباحًا، والثالثة 5:00 عصرًا، وذلك على قناة "الحياة دراما".

حقق المسلسل ردود أفعال واسعة إيجابية بسبب الكوميديا والتلقائية بين النجمين، والتي تقدم نيللي كريم، شخصية مختلفة عن أعمالها التراجيدية السابقة.

وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة لمعرفة ما ستخطط له العصابة، والمواقف الكوميدية بينهم وسط أحداث مثيرة.

مسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، حنان يوسف، مصطفى درويش، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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