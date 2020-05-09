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أحمد شامي يشوق متابعيه لمشاهدة حلقة اليوم من "فرصة تانية"

السبت 09/مايو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشر الفنان والمطرب أحمد الشامى عضو فريق واما الغنائى، فيديو له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وكتب الشامي : لازم تتفرجوا علي حلقة النهاردة من مسلسل "فرصة تانية " حلقة مهمة وحلوة اوي اوي

وجاءت تعليقات كالاتي : بالتوفيق يا صديقي
شخصيتك بالمسلسل روعة

ويجسد الشامى ضمن أحداث العمل دور محامى يدعى "كمال" فى إطار أحداث العمل.

مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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