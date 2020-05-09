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الدوري الأمريكي يتفوق على الصيني

السبت 09/مايو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
كشفت دراسة نشرتها شركة (براند فاينانس) أن نسبة المشجعين الذين يتابعون الدوري الأمريكي لكرة القدم في الولايات المتحدة 31% أعلى من نسبة الجمهور الذي يشاهد الدوري الصيني الممتاز في البلد الآسيوي 21.2%.

ووفقاً لهذا التحليل، حقق الدوري الأمريكي نتائج أعلى من حيث مقاييس الألفة والتفضيل في الأسواق الأوروبية التي شملتها الدراسة.

 من ناحية أخرى، يعتبر الدوري الصيني هو دوري كرة القدم الأسرع نمواً في العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمار الموجه للصفقات ذات الثقل.

علاوة على ذلك، أفضت الدراسة إلى أنه "على الرغم من أن كلا الدوريين أقل تطوراً من النخبة الأوروبية، فقد أظهر كلاهما نمواً حتى الآن بحيث أنه من الصعب التنبؤ بالمكانة التي سيكونا فيها خلال خمس سنوات".

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