هجمات فاشلة من ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا (فيديو)





تبدأ مليشيات حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس في حشد وتجميع قواتها؛ تمهيداً لهجوم عسكري ثالث على قاعدة الوطية الجوية بعد فشلها مرتين في اقتحام القاعدة، وانتزاعها من الجيش الوطني الليبي.





ورصدت قيادة الجيش الليبي، تجمّعات بضواحي مدينة الجميل وأخرى على بعد 2 كم من قاعدة الوطية، ولكن الجيش الليبي أكد على أن محيط القاعدة آمن وتحت السيطرة، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





ولا تزال تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وتمارس أسلوب الضغط والترهيب حتى تجبر الفصائل السورية على إرسال مرتزقة إلى ليبيا؛ لأجل خوض المعارك إلى جانب ميليشيات حكومة السراج؛ حيث أكد المرصد السوري على الرفض الواسع وسط المرتزقة وعدم رغبتهم بإرسال مقاتلين للقتال في ليبيا في ظل الأوضاع الصعبة للغاية للمقاتلين هناك وسط قتلى منهم على يد الجيش الليبي وعدم إيفاء تركيا بالمغريات، التي أدعت تقديمها في البداية.





ويبلغ عدد المرتزقة، الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 11 ألف مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية تزج بهم تركيا جميعاً في المعارك الدائرة بليبيا؛ من أجل فرض سيطرتها على الداخل الليبي.



