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العراق يسجل ٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2679، وتسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 107.

ويذكر أن سجلت الصحة العراقية، الأربعاء، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوعدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، بحبس المخالفين لإجراءات الوقاية المفروضة في البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة مخالفي قرار منع التجمعات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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