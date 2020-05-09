ستاد القاهرة يتفوق على البرنابيو والكامب نو

قامت صحيفة الماركا الإسبانية باجراء استطلاع راي حول افضل ملعب على مستوي العالم خلال تصويت لزوار الصحيفة حول العالم.









وتفوق إستاد القاهرة الدولي على سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني وكامب نو معقل برشلونة الإسباني.





وحصل إستاد القاهرة على 122 ألف صوت في الاستفتاء الجماهيري لماركا متفوقاً بفارق شاسع على سانتياغو برنابيو الذي حصل على 50 ألف صوت مقابل حصول كامب نو على 30 ألف صوت وإستاد سان ماميس ملعب إتلتيك بيلباو الإسباني على 24 ألف صوت مقابل 22 ألفاً و800 صوت لإستاد مونومنتال دي تشيلي.



