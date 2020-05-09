في الحلقة ١٦ من مسلسل "سلطانة المعز".. السلطانة تبدأ رحلة البحث عن ابنتها "ضي" بعد هروبها

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قامت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل "سلطانة المعز".



دارت أحداث الحلقة الـ١٦ من مسلسل "سلطانة المعز" حول ذهاب "السلطانة"غادة عبدالرازق لمنزلها، بعد خروجها من الحبس، و إستياء والدة السلطانة منها، بسبب اتهام شقيقها "سلام" بتجارة الآثار، وإخبارها بترك ابنتها "ضي" لمنزلهم بسبب تصديق الكلام المنتشر حول تجارتها في الآثار،ثم تتركها وتدخل لغرفتها فتتوسل إليها، لكنها ترفض أن تفتح الباب لها، فتنهار من البكاء.



مواجهة السلطانة بـ"نعيم" محمود عبد المغني ،و تهديده لها لكى لا تمسه بسوء هو وإخوته، وإلا ستخسر الكثير، وسؤالها له عن مكان ابنتها "ضي" ليخبرها أنه لا يعرف مكانها وأنها ليس لها علاقة بما يحدث بينهم.



زيارة السلطانة لـ"حمدي"محمود البزاوي وسؤالها له عن مكان ابنتها ليخبرها أنه لا يعلم مكانها وأن "جو" أيضًا ليس موجودًا، فتطلب منه تحضير أموالاً، ثم توجهوا للكافيه الذي كانت تجلس فيه ابنتها ليخبرهم أحد العاملين به أنه لم يراها منذ اسبوعًا.



إخبار خزاعة للسلطانة بأن ابنتها هربت مع" جو"،بسبب اتهام شقيقها بتجارة الآثار.





محاولة "سدرة" شقيقة نعيم للتقرب من خزاعة ليخبرها أن شقيقها "سلام" لم يكن يستحق القتل وتشويه سمعته، وأخذها معه لمنزلها، ثم يقيما علاقة غير شرعية معًا.



تبدأ السلطانة بالإتصال بأصدقاء ابنتها لكنها لم تستطيع العثور على مكان تواجدها.





إصرار "رضا" شريف إدريس على السفر،وإقناع "تحسين"حسن حسني له بإعادة الأموال الذي كان قد استلفها من "سلام" لشقيقته "السلطانة"غادة عبد الرازق بسبب احتياجها للأموال، وينفعل على والدته بس عدم امتناعه عن السفر، مقابلة"ورد" مي الغيطي بـ"شمس" محمد شاهين.



يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.