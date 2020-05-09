بيراميدز يبحث التخلص من أنطوى

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الكرواتي أنتى تشاشيتش المدير الفني، على رحيل مهاجم الفريق، خلال الموسم الجديد.





ورحب الجهاز الفني، برحيل الغانى جون أنطوي مهاجم الفريق وعرضه للبيع، لعدم القناعة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويأتي قرار الجهاز الفني، بسبب غياب اللاعب عن مستواه الفني، والسعي وراء تسويقه سواء داخل مصر أو فى الخليج على الأمل الاستفادة من المقابل المادى وراء بيعه.





ويرغب بيراميدز فى الحصول على الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك، وقد يتم إدخال أنطوي في صفقة تبادلية، لدعم الهجوم.