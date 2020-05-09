كندا تسجل 1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء اليوم السبت، تسجيل 1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 ألفا و 780 مصابا والوفيات إلى 4628.





وسجلت وزارة الصحة، في بيان لها، 157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسبق أن سجلت السلطات الكندية، الأحد، أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يتخطى الـ 2760.

يذكر أن صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن الخطط الجارية لإعادة تشغيل اقتصادات المقاطعات الكندية لا تعتمد على افتراض أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يطورون مناعة ضده.

وقال "ترودو"، في إيجازه اليومي في أوتاوا، يوم السبت: "لا أعتقد أن هناك أي خطط تتوقف على أن يكون بعض الأشخاص محصنين ضد فيروس كورونا COVID-19"، مضيفًا، أن الخطط الإقليمية تركز على منع الانتشار من خلال التباعد الاجتماعي ومعدات الحماية في أماكن العمل، كما أوردت وكالة "رويترز".





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



