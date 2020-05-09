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مسلسل بالقلب يتصدر التريند بتويتر

السبت 09/مايو/2020 - 08:49 م
بالقلب
بالقلب
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة السادسة عشر، من مسلسل "بالقلب"، وهو من بطولة النجمة كارمن لبس وبديع أبو شقرا عبر فضائية lbci اللبنانية.

وتصدر المسلسل قوائم التريند بتويتر وسط إشادة من الجمهور بالقصة والسيناريو والأحداث المشوقة.

وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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