داليا مصطفي عن أحمد الرفاعي في الإختيار: ممثل من العيار الثقيل السهل الممتنع

Advertisements

أشادت الفنانة داليا مصطفي بشخصية الفنان أحمد الرفاعي بمسلسل الإختيار الذي يعرض حاليا علي الشاشات التليفزيونية



حيث قامت داليا بنشر صورة له من ضمن أحداث المسلسل مع الفنان أحمد العوضي



وكتبت : الإختيار , أحمد الرفاعي افتكروا الإسم ده ممثل من العيار الثقيل السهل الممتنع فعلا وخريج فنون مسرحية , يا رافع رأسنا



وتوالت التعليقات تؤيدها بالرأي منها " ده ممثل ممتاز فعلا , من أول مشهد فعلا لفت نظري أنه ممثل ثقيل , تمثيله محترم جدا "



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.



يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى، مسلسل"البيت الكبير3"، وتدور أحداثة في إطار صعيدي، وشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر ولوسي وطارق صبري ومجدي كامل وإيمان سلامة



