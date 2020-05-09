ميلان يعلن نتائج فحص كورونا على لاعبي الفريق

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، خلو الفريق الأول من أي حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).





وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الفحوص التي أجريت للاعبي الفريق الأول ومسؤوليه في ميلان لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.





وأضاف النادي أن الفريق سيواصل البرنامج الفني الفردي للاعبيه، وأنه سينتهي خلال أيام من الفحوص الطبية لجميع اللاعبين الذين سيكونون متاحين للعمل تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي.



