كارمن لبس توجه رسالة محبة لجمهور بالقلب

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انطلقت اليوم الحلقة السادسة عشر، من مسلسل "بالقلب"، وهو من بطولة النجمة كارمن لبس وبديع أبو شقرا عبر فضائية lbci اللبنانية.



وتصدر المسلسل قوائم التريند بتويتر وسط إشادة من الجمهور بالقصة والسيناريو والأحداث المشوقة.



وتوجهت الفنانة اللبنانية كارمن لبس بالشكر لجمهورها وعلقت قائلة: ‏بشكركن على الحب يلي عّم يوصلني كل يوم بعد عرض حلقة ‎بالقلب، انتباهكم للتفاصيل وإحساسكن بالشخصية بكبر القلب وبينسيني الوجع يلي عشته بدور فريال. كل دمعة وضحكة كانت حقيقية وكانت نابعة من القلب، شكرًا طارق عالنص الرائع، وشكراً جوليان يلي تركتلنا المساحة نطلع الي جواتنا.



وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.