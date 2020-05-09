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يوفنتوس يقترب من صفقة مدوية

السبت 09/مايو/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب نادي يوفنتوس من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي يوفنتوس اقترب بقوة من حسم صفقة التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشار التقرير أن فابيو بارتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، بدأ المفاوضات مع مينو رايولا وكيل بول بوجبا، بخصوص التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، واتفق الطرفين بشكل مبدئي على عودة "بوجبا" إلي اليوفي ولكن يبقي الاتفاق على البنود المالية للتعاقد.


وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي يوفنتوس يعد الأكثر جدية للتعاقد مع بول بوجبا الصيف المقبل، مؤكدة أن صفقة النجم الفرنسي قد تكلف خزينة النادي الإيطالي الـ 80 مليون يورو.


وارتبط اللاعب الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلي ريال مدريد الاسباني في الموسم المقبل، في ظل اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق وإدارة النادي الملكي في التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويحظي "بوجبا" باهتمام بعض الأندية الأوروبية الأخري بخلاف يوفنتوس وريال مدريد، حيث يتواجد اللاعب على رادار صفقات أندية برشلونة، وانتر ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الصيف المقبل.

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