فرجاني ساسي يقترب من نادي تركي

أفادت بعض التقارير التركية، عن اهتمام فريق ملطية سبور التركي بالحصول على خدمات لاعب خط وسط الزمالك، التونسي فرجاني ساسي.





ووفقًا للصحيفة التركية، "yeni akit" أن نادي ملطية سبور يطمح في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لتدعيمات الفريق للموسم المقبل.





وتابعت الصحيفة أن النادي التركي سيسعى جاهداً لضمه خلال النتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون هناك محاولات للتعاقد مع اللاعب.





انضم فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك في صيف 2018 من النصر السعودي، ونجح لاعب الوسط التونسي في تحقيق 5 ألقاب رفقة القلعاء البيضاء.





يذكر أن النجم التونسي ساسي سينتهي مع الزمالك في صيف 2021، أي يتبقى له ما يقرب من موسم ونصف في عقده.