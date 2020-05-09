هل سيموت وسام حنا في بردانة أنا؟.. كارين رزق الله تصدم الجمهور

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انطلقت اليوم حلقة جديدة ، من مسلسل "بردانة أنا 2"، وهو من بطولة وسام حنا وبديع أبو شقرا وكارين رزق الله عبر فضائية mtv اللبنانية.



وتصدر المسلسل قوائم التريند بتويتر وسط إشادة من الجمهور بالقصة والسيناريو والأحداث المشوقة.



وشوقت كارين رزق الله محبيها بصورة جديدة من الحلقات المقبلة وهي ترتدي ملابس سوداء وتبكي مع والد زياد والذي يجسده الفنان وسام حنا، وسط صدمة من الجمهور الذي تكهن بأنه سيقتل في الحلقات المقبلة.



وكان مسلسل "بردانة انا"، قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.