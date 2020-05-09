خاص.. مينا بوليس: "القمر آخر الدنيا" نقطة انطلاقي في مشواري الفني

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أعرب الفنان مينا بوليس عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "القمر آخر الدنيا" قائلاً: "تجربتي في القمر آخر الدنيا كانت تجربة مميزة ورائعة جداً، ونقطة إنطلاق في طريقي الفني وأضاف لي الكثير، وتم ترشيحي عن طريق الكاستينج دايركتور مصطفى عباس".



وتابع مينا بوليس في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلا: "إختلاف المسلسل عن أي عمل آخر هذا ما جذبني له، بالاضافة الى أن نجوم المسلسل لايقين على الدور جداً".



وأضاف: "أجسد شخصية شاب صعيدي، وسوف أظهر في أحداث الحلقة ال17 ويصادفوني في طريقهم أحمد وجلال عند محاولتهم في العثور على والدتهم وتتوالى الأحداث".



وأستكمل: "كواليس العمل كانت شاقة جداً نظراً للتصوير وسط شدة الشمس في احدى المناطق الريفية ولكنها ممتعة، ولأول مرة أقدم دور صعيدي وهذا يعتبر ثاني مسلسل لي".



واختتم قائلاً: "كنت أمزح أثناء التصوير مع الفنان أحمد كرارة والفنان عمرو عابد وتشرفت كثيرًا بالوقوف أمام النجم الكبير عمرو عابد وتشرفت أيضاً بالعمل مع مخرج كبير مثل تامر حمزة".



وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، مينا بوليس وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.