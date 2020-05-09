بالأحمر .. سارة نخلة تخطف قلوب محبيها بأحدث إطلالاتها

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تحرص الفنانة السورية سارة نخلة علي التفاعل الدائم مع محبيها عن طريق نشر صور من حياتها اليومية والفنية وذلك عبر حسابها الرسمي بمواقع السوشيال ميديا



حيث قامت سارة نخلة بنشر صور جديدة لها , وظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قط أحمر سادة , وميكب هاديء واعتمد علي تسريحة الشعر المنسدل علي كتفيها



وعلقت سارة قائلة : مفتاح السعادة أن تعرف أنك لديك القوة لكي تختار ما تريد



وفي سياق أخر قدمت "نخلة" عدة أعمال فنية منها قصر البارون، الدخول في الممنوع، وعملت "نخلة" كموديل في العديد من الكليبات منها "زمن الحنية".



يشار أن اخر اعمال سارة مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، نور محمود،نبيل الحلفاوي،حنان مطاوع،فتحي عبد الوهاب،خالد الصاوي، خالد كمال.

