صبرى فواز: "أنا عينى زايغة.. ونفسي أقدم شخصية أحمد فؤاد نجم"

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أوضح الفنان صبري فواز أنه لم يكن يريد أن يُصبح البطل الأول لفيلم "سوق الجمعة"، لافتًا أن الفيلم عمل جماعي،حيث قال :" فيلم سوق الجمعة عمل جماعي، وغير صحيح أني كنت أريد أن أكون البطل الأول به، ولكن اسم عمرو عبد الجليل وضع الأول، لأنه أقدم مني في الفيلم وهذا حقه، كما أن عمرو يسبقني، فحينما كنت طالبًا في المعهد كان يقدم فيلمًا من بطولته مع يوسف شاهين".





تحدث صبري فواز خلال استضافه في برنامج" شيخ الحارة والجريئة "مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن أنه يتشابه مع الشخصية التي قدمها في فيلم" كلمني شكرًا "، حيث قال :" الراجل أبو عين زايغة في كلمني شكرًا في مني"،حيث قال ساخرًا :"أنا عينى زايغة".



كما كشف صبري فواز عن علاقته بالسوشيال ميديا،حيث قال: "أنا حاد جدًا على السوشيال ميديا لأنه في ناس بتدخل الأمور في بعضها، إذا قولت رأى في ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتي".



وأشار صبري فواز أنه يريد تقديم السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم، مُوضحًا : "أكتر ممثل بيقنعى سيد رجب، وأعتقد في ظروف متشابهة بينا، منها أننا ظهرنا متأخر بعض الوقت، واحنا الاتنين اشتغلنا مسرح، وأتمنى تقديم السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم، لأنه شخصية غنية في التمثيل، أعرف أجيبه لأني عاشرته، وأكتر ممثل في بينا كيميا هو أحمد السقا، واحنا صحاب وفى بينا عشرة من أيام المعهد، لو اشتغلت مع ماجد الكدواني هنقدم حاجة مختلفة تمامًا".