Advertisements

صبرى فواز: "أنا عينى زايغة.. ونفسي أقدم شخصية أحمد فؤاد نجم"

السبت 09/مايو/2020 - 09:05 م
صبري فواز
صبري فواز
هبة أحمد

أوضح الفنان صبري فواز أنه لم يكن يريد أن يُصبح البطل الأول لفيلم "سوق الجمعة"، لافتًا أن الفيلم عمل جماعي،حيث قال :" فيلم سوق الجمعة عمل جماعي، وغير صحيح أني كنت أريد أن أكون البطل الأول به، ولكن اسم عمرو عبد الجليل وضع الأول، لأنه أقدم مني في الفيلم وهذا حقه، كما أن عمرو يسبقني، فحينما كنت طالبًا في المعهد كان يقدم فيلمًا من بطولته مع يوسف شاهين".


تحدث صبري فواز خلال استضافه في برنامج" شيخ الحارة والجريئة "مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن أنه يتشابه مع الشخصية التي قدمها في فيلم" كلمني شكرًا "، حيث قال :" الراجل أبو عين زايغة في كلمني شكرًا في مني"،حيث قال ساخرًا :"أنا عينى زايغة".

كما كشف صبري فواز عن علاقته بالسوشيال ميديا،حيث قال: "أنا حاد جدًا على السوشيال ميديا لأنه في ناس بتدخل الأمور في بعضها، إذا قولت رأى في ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتي".

وأشار صبري فواز أنه يريد تقديم السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم، مُوضحًا : "أكتر ممثل بيقنعى سيد رجب، وأعتقد في ظروف متشابهة بينا، منها أننا ظهرنا متأخر بعض الوقت، واحنا الاتنين اشتغلنا مسرح، وأتمنى تقديم السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم، لأنه شخصية غنية في التمثيل، أعرف أجيبه لأني عاشرته، وأكتر ممثل في بينا كيميا هو أحمد السقا، واحنا صحاب وفى بينا عشرة من أيام المعهد، لو اشتغلت مع ماجد الكدواني هنقدم حاجة مختلفة تمامًا".

أخبار تهمك

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ أقل من ساعتين

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ حوالي 4 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

فايلر يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.. الأحد

منذ ساعة و 19 دقيقة

جمال شعبان يحذر من مثلث الرعب على صحة الإنسان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ يوم

حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

07:45 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا