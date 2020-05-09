فاتورة الارضي شهر مايو 2020.. موقع المصرية للاتصالات WE للاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي شهر 5

فاتورة الارضي شهر مايو May 2020، الملايين من المصريين يبحثون الآن على رابط موقع المصرية للاتصالات WE للاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي شهر 5 لسدادها عبر مكاتب السنترال في جميع المناطق والمحافظات مصر وإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والإسماعيلية والغربية وبني سويف وسوهاج والمنيا والشرقية وغيرها من المدن الأخرى، أو عبر فوري الموجود داخل محلات الشحن وخدمات المحمول ومحلات البقالة والماركت والاكشاك وغيرها من الاماكن، حيث تصدر فاتورة التليفون المنزلي كل ثلاث شهور ويتم وقف الخدمة بعد اجتياز فترة السماح من قبل المشتركين، وهذا ما يتسبب في مشاكل عديدة لمستخدمي شبكة الانترنت الذين يعانون من إنقطاعه من قطع حرارة التليفون.





الآن يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مايو من خلال زيارة موقع المصرية للاتصالات الموضح ادناه، وادخال كود المحافظة ورقم الهاتف.









فاتورة الارضي شهر مايو 2020





فاتورة الارضي شهر مايو 2020 هو أهم ما يشغل بال آلاف الأسر المصرية الآن لمعرفة قيمة الفاتورة المستوجب دفعها لتجهيز المبلغ المستحق قبل التوجه إلى السنترال لسدادها حتي لا يضع أي شخص في موقف محرج بسبب عدم إكتمال المبلغ المستحق معه، أو لأرسال رقم التليفون مع صغارهم إلى محلات خدمات الجوال للقيام بدفعها من خلال خدمة فوري التي أصبح الكثير من الناس اللجوء إليها للهروب من التجمعات والزحام وقائمة الانتظار الطويلة وهذا ما يعرض الإنسان للخطر خلال تلك المرحلة الحرجة التي نعيش فيها في فيروس ووباء كورونا الذي تخطي المصابين به الآن الـ6 آلاف شخص وتسبب في وفاة العديد من ابناء مصر.









موقع المصرية للاتصالات WE





شركة المصرية للاتصالات أو WE تأسست منذ 166 عاما وبالتحديد في عام 1854 وهي شركة مساهمة مصرية تخصصت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدم خدمات الهاتف المنزلي الثابت والهاتف المحمول والانترنت وتعد أول مشغل متكامل للاتصال في مصر، كما تقدم خدمة استضافة الشبكات الداخلية والمواقع وتأمين المعلومات وتقم بإنتاج الحاسبات الآلية، وبلغ عدد المشتركين فيها في ديسمبر 2014 في أخر احصائية لـ 6.3 مليون مشترك.









الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي شهر 5





رابط المصرية للاتصالات. أولا عليك الدخول من هنا على





ادخل كود المحافظة الخاصة بك.





ادخل رقم الهاتف المنزلي.



