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أمير الكويت : انخفاض أسعار النفط يؤثر على المكانة المالية للدولة

السبت 09/مايو/2020 - 08:52 م
أمير الكويت
أمير الكويت

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم السبت إن انخفاض أسعار النفط وأسعار الأصول والاستثمارات سوف يؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ”إن كويت الغد تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لاسيما التراجع الحاد لأسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة“.

وأكد أنه دعا في العديد من المناسبات ”إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي حبانا الله بها كما وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا“.

ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى ”التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد نابض حتى ينعم أبناؤنا واجيالنا القادمة بالحياة الكريمة

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