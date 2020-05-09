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في الحلقة ١٦ من مسلسل "البرنس" .. حمادة ورضوان يلتقيان في السحن

السبت 09/مايو/2020 - 09:14 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد
قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة الـ١٦ من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.


دارت أحداث الحلقة الـ١٦حول عثور "عفاف" صفاء الطوخي على وظيفة في أحد البيوت في المهندسين، وتكذب على ابنتها "علا" نور اللبنانية وتخبرها بأنه شغل إداري خاص بالعقارات.

سؤال "شيماء دنيا عبد العزيز لـ" رأفت"أحمد فهيم عن مكان بيت زوجها "فتحي" أحمد زاهر الثاني، لكنه لم يدلها عليه،وتخبره بأن جميعهم يخافون من"فتحي" وأنهم لا يمتلكون كرامة ولا عقل وأنهم يقومون بتنفيذ ما يطلبه" فتحي" لكي يرضوه، وإخبارها له بأن رضوان أحسن منهم جميعًا.

سخرية بعض السجناء من رضوان وتهديدهم له بأن ينهي عمله في أكثر من ساعة.

طلب "أيمن" مدير "علا" نور اللبنانية أن تتعامل مع "كمال عناني" بلطف
لكنها ترفض وتخبره أنه لن يوافق على معاملة زوجته معه بنفس الطريقة.

إعتداء المساجين على "حمادة"، وتدخل "رضوان" لإنقاذه وقام بصفع محمد أحمد ماهر على خده.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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