Advertisements

وصفة عمرها 4000 عام.. أكلات مصرية قديمة (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أطلقت وزارة السياحة والآثار، مقطع مصور جديد عن تاريخ الطبخ في مصر.

وقدم الفيديو اليوم السبت، أقدم وصفة مكتوبة معروفة في مصر؛ ألا وهو طبق العدس، وكتب المصري القديم وصفة العدس على قطعة من ورق البردي في القرن الثالث الميلادي.

وكان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ، منذ حوالي 4000 قبل الميلاد.

وتوضح هذه الوصفة استمرارية التاريخ الطويل للمطبخ المصري، ولكنها أيضًا لم تظل ثابتة طوال الوقت، حيث يتم إعداد العدس بطرق مختلفة اعتمادًا على الفترة الزمنية.

اقرأ أيضًا.. الصحة تعلن إصابات فيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.


وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.


وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار فيروس كورونا الفراعنة العدس اكلة مصرية

أخبار تهمك

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ يوم

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ حوالي 4 ساعات

جمال شعبان يحذر من مثلث الرعب على صحة الإنسان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

منذ 37 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.. الأحد

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل 13 حالة.. وفيات كورونا في مصر تتجاوز 300

آمنة نصير تكشف سبب انتشار فيروس كورونا (فيديو)

رئيس "مكافحة كورونا" يزف بشرى بشأن المرحلة المقبلة من تفشي كورونا (فيديو)

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

شاهد.. خروج أصغر طفل متعافى من كورونا بمستشفى العزل الصحي بتمى الأمديد

"الإفتاء" توضح كيف طبق النبي والصحابة فكرة العزل الصحي أثناء الطاعون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

07:45 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا