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باسكال مشعلاني وإيساف يطرحان ديو "فرصة نرجع" (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 09:11 م
باسكال مشعلاني وإيساف
باسكال مشعلاني وإيساف
الفجر الفني

طرحت النجمة باسكال مشعلاني والمطرب إيساف، أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان “فرصة نرجع” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

والأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع محمد الشاعر، وتم تصوير الكليب ما بين الإسكندرية ولبنان تحت قيادة المخرج فادي إلياس.

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

تصعبت مره واحده .. ومين هيواسى ويطيب يابخت إللى وقت الشده ربنا جنبه وقريب قفلت أبواب بيوت الله .. لكن ابوابه مفتوحه ولسه حاسين طاقة نور جوا القلوب المجروحه وبعيد عن بعض أه لكن بنخاف على بعض ونطيب فرصه نرجع لربنا .. ونحس مره ببعضنا يمكن ده إختبار منه ويارب ننجح كلنا أكتر وقت ناخد منه حكمه هو الوقت ده علشان لما بقي نعدى م اللي احنا فيه نحس برضا قفلت أبواب الكنائس ومسيرها تفتح من تانى ومين غير ربنا يقدر بس ينجينا منها فثواني وبعيد عن بعض اه لكن بنخاف علي بعض و نطيب.

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