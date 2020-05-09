Advertisements

فلانتينو الحلقة 16.. زواج عادل امام وداليا البحيري

السبت 09/مايو/2020 - 09:15 م
الزعيم وداليا البحيري
الزعيم وداليا البحيري
أماني سلام
مسلسل فلانتينو الحلقة 16، يواصل "الزعيم" عادل إمام مغامراته الشيقة في مسلسله الجديد المعروض حاليًا في موسم رمضان 2020 الجاري، برفقة النجمة دلال عبدالعزيز والجيار وداليا البحيري، وحمدي الميرغني ونخبة من الوجوه الشابة.





وشهدت اليوم في الحلقة 16 من مسلسل "فلانتينو" أحداث مثيرة وجديدة وابرزها زواج فلانتينو ، الذي يقدم شخصيته الزعيم عادل امام، من داليا البحيري، في السر دون علم عائلته، شراء لها فيلا.




والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.


ويذاع مسلسل فلانتينو الحلقة 16 عبر فضائية dmc يوميا فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك 2020.

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ يوم

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 10 ساعات

جمال شعبان يحذر من مثلث الرعب على صحة الإنسان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

نجم بيراميدز يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ حوالي 4 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.. الأحد

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

07:45 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا