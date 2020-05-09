فلانتينو الحلقة 16.. زواج عادل امام وداليا البحيري

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مسلسل فلانتينو الحلقة 16، يواصل "الزعيم" عادل إمام مغامراته الشيقة في مسلسله الجديد المعروض حاليًا في موسم رمضان 2020 الجاري، برفقة النجمة دلال عبدالعزيز والجيار وداليا البحيري، وحمدي الميرغني ونخبة من الوجوه الشابة.











وشهدت اليوم في الحلقة 16 من مسلسل "فلانتينو" أحداث مثيرة وجديدة وابرزها زواج فلانتينو ، الذي يقدم شخصيته الزعيم عادل امام، من داليا البحيري، في السر دون علم عائلته، شراء لها فيلا.









والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.





ويذاع مسلسل فلانتينو الحلقة 16 عبر فضائية dmc يوميا فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك 2020.