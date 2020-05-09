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أخبار الطقس اليوم وغدا.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة صباحا ورياح

السبت 09/مايو/2020 - 09:00 م
أخبار الطقس اليوم
أخبار الطقس اليوم
أخبار الطقس اليوم وغدا.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة صباحا ورياح

ننشر لكم أخبار الطقس اليوم وغدا، حيث أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس خلال الفترة الحالية يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع وجود شبورة كثيفة تطرأ على الطرق السريعة في الصباح الباكر، ورياح نشطة على مناطق متفرقة.

أخبار الطقس اليوم السبت 9/5/2020

قالت الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم، انه معتدل وغائم جزئيا مع تعرض البلاد لشبورة في الصباح الباكر، وسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة. 

وأعلنت الأرصاد الجوية أن أخبار الطقس اليوم في شمال الصعيد تشهد حرارة مع برودة في ساعات الليل المتأخرة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

أخبار الطقس غدا الأحد الموافق 10/5/2020

ومن جهته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخبار الطقس غدا تشهد حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ حيث تسجل على القاهرة 29 درجة بعد أن وصلت لـ34 درجة في الأيام السابقة.

وأشار شاهين، إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تصل لـ23 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 30 حتى 36 درجة.

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