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خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)

السبت 09/مايو/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 36 متعافٍ من مستشفى الحجر الصحي بتمى والمدينة الجامعية وتحول نتيجة 23 آخرين من إيجابية إلى سلبيه للكورونا.

وأوضح "مكي"، أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم الصحيحة وتحول نتائج تحاليلهم إلي سلبية، مضيفا أن مديرية الصحة بالدقهلية تهيب بالمواطنين الالتزام التام بالبعد عن الزحام وبتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والالتزام بشعار المرحلة  "الزم بيتك...تحمي أهلك ونفسك ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت 9 مايو 2020، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)
خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)

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