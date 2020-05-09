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عابد فهد يفوز على السقا ويتبرع لمرضى السرطان

السبت 09/مايو/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
أماني سلام
حل اليوم النجم السوري عابد فهد، ضيف برنامج "إغلب السقا" الذي تقدمة الفنانة اللبانية رزان مغربي، َمع النجم أحمد السقا، عبر شاشة إم بي سي مصر.


وبدأت الحلقة بتشجيع كبير من عابد فهد، والسقا مما جعلت الأجواء مليئًا بالفرح والسعادة، وكانت الفقرة الأولى منافسة كرة القفص وهي عبارة عن كرة قدم تلعب داخل قفص حديد من لاعب وقام بالفوز بهذا التحدي الفنان احمد السقا، والفقرة الثانية فقرة عنق الزجاجة وهي عبارة عن منافسة على إلقاء “بليه” داخل عنق زجاجة من مسافة محددة وفاز بهذا التحدي عابد فهد علي السقا.


يشار إلي أن برنامج “اغلب السقا” يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية بين أحمد السقا وأحد الضيوف وتقوم بتقديم البرنامج الفنانة “رزان”، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف في الكثير من المجالات.

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