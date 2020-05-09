بفستان أسود.. زينة تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت زينة بإطلالة جذابة مرتدية فستان أسود قصير , وشنطة كروس سوداء وانتعلت معه حذاء أسود ذو كعب عالي



ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هاديء واعتمدت علي الشعر المنسدل ولم تتكلف في الإكسسوارات واكتفت بإرتداء عقد وخاتم



لاقت الكثير من التعليقات وبدا متابعيها يتغزلون بها منها " قمر يا ملكة جمال "



وتشارك زينة فى السباق الرمضانى مسلسل " جمع سالم" و يناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.



مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.



يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.

