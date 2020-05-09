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شاهد.. رد فعل المواطنين عند لقاء السيسي: "ربنا يحبب فيك خلقه"

السبت 09/مايو/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "ten"، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لعدد من المشروعات القومية بالقاهرة.

وشملت الجولة التفقدية منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لعين الصيرة، وكذلك مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر، ومصر الجديدة، والرحاب.

والتقى الرئيس السيسي بعدد من المواطنين الذي تصادف وجودهم أثناء جولته، وتحدث معهم.

وقالت إحدى المواطنات للرئيس: "إحنا مش مصدقين، وربنا يسترك دايما، ويحبب فيك الخلق"، ورد "السيسي"، "والله العظيم أنا سعيد جدا أني قابلتكم.. مش عاوزين أي حاجة".

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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