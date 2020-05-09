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باريس سان جيرمان ينافس نابولي على ضم نجم الإنتر

السبت 09/مايو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


أشار تقرير صحفي إيطالي اليوم، عن وجود منافسة قوية بين ناديي نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حول ضم أحد نجوم نادي إنتر ميلان، خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على خدمات المهاجم الأرجنتيني "ماورو إيكاردي" بصورة نهائية خلال الصيف القادم.

 

ويلعب إيكاردي هذا الموسم على سبيل الإعارة مع باريس سان جيرمان، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

 

ويرغب البرازيلي "ليوناردو" المدير الرياضي للنادي الباريسي في ضم إيكاردي بصفقة تبادلية، لتخفيض قيمة المبلغ المطلوب لضمه بشكل نهائي.

 

وأكدت الصحيفة، أن النادي الفرنسي عرض إدراج الألماني "يوليان دراكسلر" أو الأرجنتيني "لياندرو باريديس" ضمن الصفقة.

 

وأشارت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يواجه منافسه قوية من نابولي، والذي عرض نجمين على الإنتر لإختيار أحدهما للدخول في صفقة تبادلية، وهما البولندي "أركاديوش ميليك" أو البرازيلي "آلان".

 

وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن عرض نابولي يمتلك أفضلية طفيفة على عرض سان جيرمان، وذلك بسبب جودة لاعبي نابولي المعروضين ضمن الصفقة.

 

يذكر أن ناديي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي مهتمان بضم إيكاردي، والذي أصبح لا مكان له في الإنتر مرة أخرى، بعد مشكلته مع إدارة الفريق الموسم الماضي.

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