تعرف على مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق إسكندرية الزراعي





في إطار جهود الحكومة لاستمرار المشروعات الكبرى، تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من المشاريع بمحافظة الدقهلية، رغم ا لإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكد رئيس الوزراء خلال زياراته لمشروعات مياه الشرب وشبكات الطرق والكباري، أننا في أمس الحاجة إليها حيث أن شبكات الطرق والكباري تساهم في دفع نقل حركة البضائع، وتقليص زمن الرحلات وتتحقق الفائدة لكافة المصريين.





وكانت من ضمن المشروعات، أعمال إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر إسكندرية الزراعي وهو يدخل في خطة تطوير طريق الإسكندرية الزراعي.





وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات عن أعمال تطوير طريق الإسكندرية الزراعي في النقاط التالية:





1- مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.





2- ينفذ المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.





3- انتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية – الزراعي في اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وتم فتحه أمام حركة المرور تيسيرا على المواطنين.





4- بلغت تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية 281 مليون جنيه.





5- يصل طول الكوبري إلى 1050 متر ويشمل المداخل بينما يبلغ عرضه 24 متر ويتواجد به 3 حارات لكل اتجاه.





6- من المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية على الفور من الكوبري وذلك في اتجاه الإسكندرية بحيث يتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر القادم.





7- يدخل هذا المشروع في خطة الوزارة التي تشتمل على إنشاء 7 كباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وهي: "قلما - الشرقاوية- طوخ طنبشا- دسونس أم دينار، جنبواي، كفر الدوار، كوم إشو" وتبلغ إجمالي التكلفة مليار و39 مليون جنيه.





8- تعمل هذه الكباري على إلغاء التقاطعات السطحية بهدف وجود سيولة مرورية في الطريق ومنع الاختناقات المرورية والزحام كما تساهم في منع حوادث مرورية بمواقع إقامة الكباري.



