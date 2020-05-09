برلمانية تناشد المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

أكدت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، على أهمية الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل منع نفشي فيروس كورونا، لاسيما أن الفيروس وباء عالمي تعاني منه مختلف دول العالم.





وأوضحت، في بيان، مساء اليوم السبت، أن جميع أجهزة الدولة تعمل بتنسيق فيما بينهم وعلى كافة المستويات لمكافحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن التعامل الحكومي مع الأزمة شهد به الجميع على مدى كفاءته، وهو ما يتطلب من المواطنين أن يغيروا من عاداتهم وسلوكياتهم.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن القضاء على الفيروس متوقف على مدى استيعاب المواطن ووعيه وإدراكه بخطورة هذا الفيروس، وأهمية الحفاظ على نفسه وأسرته، مشيرة إلى أنه في حال التزام المواطنين والامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة، خلال فترات الحظر، واتباعهم مبدأ التباعد المجتمعي، مع الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، كل ذالك بلا شك سيؤدي إلى تقليل والتوقف عن التكالب عن شراء السلع والمواد الغذائية خاصة في فترات الصباح، وإغلاق المحال التجارية في الشوارع الجانبية فرص انتقال العدوى، ومن ثم عدم تسجيل حالات إصابة جديدة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.