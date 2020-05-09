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"الكاظمي": سيتم الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية

السبت 09/مايو/2020 - 09:13 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
الفجر
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، بأنه سيتم الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية.

وعقدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أول جلسة لها برئاسة مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان صحفي مقتضب: إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد الجلسة الأولى ل‍مجلس الوزراء".

وتسلم رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي الخميس مهامه رسميا من سلفه عادل عبد المهدي، في مراسم رسمية جرت في القصر الحكومي ببغداد.

وجاء في بيان حكومي: "أجريت في القصر الحكومي مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، والوزراء في الحكومتين".

وقال الكاظمي حسب البيان: "أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم، بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة".

جدير بالذكر أن حكومة الكاظمي لاقت ترحيبا دوليا كبيرا بعد ساعات من حصولها على ثقة مجلس النواب.

 وخرج سكان محافظة واسط العراقية في تظاهرة، الأحد؛ للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى، التي قالوا إن "هدفها الرئيسي هو انتزاع حصص وزارية"، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.

ان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف مصطفى الكاظمي في شهر أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

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