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الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم سموحة

السبت 09/مايو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الزمالك قد أظهر اهتمام بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في نهاية الموسم الجاري.

 

وصرف مسئولو نادي الزمالك النظر عن التعاقد مع حسام حسن في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

 

وجاء سبب رفض نادي الزمالك فكرة التعاقد مع حسام حسن في الصيف بسبب مطالب نادي سموحة المالية المبالغ فيها للموافقة على بيع اللاعب.

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