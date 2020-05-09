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بالوردي .. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

السبت 09/مايو/2020 - 09:59 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"

وعلقت سيرين وكتبت : اللون الوردي يوحي بان من يفضله إنسان لطيف وبشوش ومتفائل ينظر للحياة من خلال نظارات وردية كما يقال , من منكم يحب هذا اللون

وأضافت رمضان يجمعنا , سهرانين معاكم بالبيت

وظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أنيقا باللون الوردي ، ورفعت شعرها للخلف.

ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.

تقدم سيرين عبدالنور برنامج قاعدين معاكم بالبيت برفقة الفنان احمد فهمي , ويبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة .

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