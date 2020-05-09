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أول تعليق من الزمالك على تصريحات أسامة نبيه الأخيرة

السبت 09/مايو/2020 - 10:20 م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
رامي بشاي
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور على أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص  مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على ان اللاعب أساء لنفسه و لكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات العبيطه التي تسيء لنادى الزمالك العريق .

وشدد مجلس الزمالك على أن  فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره .

ويحذر الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم نادي الزمالك في أي جملة مفيدة.

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