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وزير الإعلام: نعمل على دوران عجلة الاقتصاد حتى لا يفقد المواطنون وظائفهم

السبت 09/مايو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن الحكومة تعمل بمنهجية الحفاظ على صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد، موضحًا: "نعمل على دوران عجلة الاقتصاد حتى لا يفقد كثير من المواطنين وظائفهم".

وكشف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت، أن بعض المؤسسات أعلنت إفلاسها رافضًا ذكر أسمائها بالإضافة لعدد من المصانع التي تغلق الآن بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وتابع: "وظيفة الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء هو مساعدة هذه المصانع حتى لا تغلق أبوابها عبر تدوير عجلة الاقتصاد لأن الغلق سينعكس عليه تسريح العمالة؛ وهو ما يؤثر على معدلات البطالة".

وأوضح وزير الإعلام، أن الحكومة تعاملت بمنهجية محددة مكونة من شقين الأولى الحفاظ على صحة المواطنين، والشق الثاني هي دوران عجلة الاقتصاد باقل خسائر.

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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