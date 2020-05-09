إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن صفقة تبادل لاوتارو وفيدال

كشفت تقارير عن أن نادي إنتر ميلان غير راغب في ضم لاوتارو مارتينيز في أي مبادلة مع لاعب وسط برشلونة أرتورو فيدال.





في حين أن برشلونة مهتمون بضم المهاجم الأرجنتين لوتالاو ، فإنهم ضد دفع مبلغ مالي مباشرة لضمه.





وقد أدى ذلك إلى اقتراح لصفقة تبادل لاعبين، بما في ذلك فيدال الذي لعب سابقًا تحت قيادة مدرب إنتر أنطونيو كونتي.





على الرغم من أن انتر ميلان حريص على التوقيع مع فيدال ، زعمت "توتوسبورت" أن النيرازوري يريدون إبقاء الصفقات المحتملة منفصلة عن بعضها البعض.





تبلغ قيمة مارتينيز 95 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي، حيث قيل أن فيدال متاح مقابل قيمة منخفضة نتيجة عام واحد فقط على عقده.





من أجل ضمان عدم مغادرة فيدال في انتقال مجاني في عام 2021 ، قد يضطر برشلونة إلى التوصل إلى حل وسط خلال الأشهر القادمة.



