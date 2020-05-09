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أستاذ مناعة يحذر من السيناريو الإيطالي لكورونا: "متراهنوش على وعي الشعب" (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد عطية، أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة، إن مصر وصلت لأول ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في 52 يومًا، وفي شهر ونصف وصلت لعدد مصابين فوق الـ8 آلاف حالة، معقبًا:" من ستر ربنا ما زالت عدد الإصابات رأسيًا ومتقاربة جدًا".

وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك تخوفًا من زيادة أعداد المصابين بشكل لا تتحمله مستشفيات الدولة، مشددًا على ضرورة عدم الرهان على وعي الشعب في هذه الأزمة، لأن ثقافات الشعب مختلفة.

ولفت، إلى أن السيناريو الأسوأ لأزمة كورونا في مصر الجميع مرعوب منه، ويتمثل في حدوث حالة تفشي مجتمعي في الإصابات، وعدم تحمل النظام الصحي هذا الأمر، وهذا حدث في إيطاليا وأمريكا، رغم أن هذه الدول تمتلك نظم صحية هي الأقوى في العالم.

مستجدات أزمة كورونا 
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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