Advertisements

كلوب يرشح مبابي للانضمام إلى ليفربول

السبت 09/مايو/2020 - 10:49 م
مبابي
مبابي
مصطفى صابر
حدد مدير نادي ليفربول يورجن كلوب النجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب "بألمع مستقبل" في عالم كرة القدم وسط تكهنات تربط فريقه باريس سان جيرمان.

عزز مبابي موهبته المذهلة هذا الموسم برصيد 30 هدفًا و 17 تمريرة في 33 مباراة فقط في جميع المسابقات.

أشارت التقارير في الشهر الماضي إلى أن كلوب اتصل بوالد مبابي بشأن خطوة محتملة ، وهو الآن يميل مبابي ، بالإضافة إلى جناح آخر مرتبط بليفربول في جادون سانشو لاعب دورتموند.

عندما سئل عما إذا كان يرغب في تدريب ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو سيرجيو أجويرو ، قال كلوب لـ beIN Sports: "أين نيمار في تلك القائمة؟ أين ليفاندوفسكي في تلك القائمة؟

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين هناك ، وجميعهم جيدون حقًا. كان لدي ليفاندوفسكي، ولدى مبابي أكبر مستقبل، يمكننا التحدث عن جادون سانشو أيضًا ، لذا فهم جميعًا قادمون."

تم منح مبابي افضل لاعب في الدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم في وقت مبكر بسبب فيروس كورونا.


أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ يوم

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن صفقة تبادل لاوتارو وفيدال

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من الزمالك على تصريحات أسامة نبيه الأخيرة

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ ساعة

فايلر يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم سموحة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

07:45 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا