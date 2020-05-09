كلوب يرشح مبابي للانضمام إلى ليفربول

حدد مدير نادي ليفربول يورجن كلوب النجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب "بألمع مستقبل" في عالم كرة القدم وسط تكهنات تربط فريقه باريس سان جيرمان.





عزز مبابي موهبته المذهلة هذا الموسم برصيد 30 هدفًا و 17 تمريرة في 33 مباراة فقط في جميع المسابقات.





أشارت التقارير في الشهر الماضي إلى أن كلوب اتصل بوالد مبابي بشأن خطوة محتملة ، وهو الآن يميل مبابي ، بالإضافة إلى جناح آخر مرتبط بليفربول في جادون سانشو لاعب دورتموند.





عندما سئل عما إذا كان يرغب في تدريب ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو سيرجيو أجويرو ، قال كلوب لـ beIN Sports: "أين نيمار في تلك القائمة؟ أين ليفاندوفسكي في تلك القائمة؟





وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين هناك ، وجميعهم جيدون حقًا. كان لدي ليفاندوفسكي، ولدى مبابي أكبر مستقبل، يمكننا التحدث عن جادون سانشو أيضًا ، لذا فهم جميعًا قادمون."





تم منح مبابي افضل لاعب في الدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم في وقت مبكر بسبب فيروس كورونا.







