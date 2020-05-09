وزير الإعلام عن إصابات كورونا: "الحكومة لن تضع ضابطا أمام كل مواطن"

علق الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، على بيان وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " قائلًا: "المواطنون التزموا في بداية الأمر بالإجراءات الاحترازية، والحجر الطبي وبعد ذلك زهقوا".





وقال "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت، إن الوعي مهم جدًا؛ لأن الحكومة لن تضع ضابط أو عسكري أمام كل مواطن لمنعه من خرق الإجراءات الاحترازية خاصة وأن عدد سكان مصر 100 مليون مواطن.





وأضاف وزير الإعلام، أن نسبة التسيب والخرق حوالي 10% وهذا قد يؤدي على زيادة الإصابات بشكل كبير، متابعًا:"نحن لانريد أن ننزلق لهذا المسار ولهذا حرصنا من البداية على استخدام جملة "المواطن شريك للحكومة لعبور الأزمة "عبر الوعي ".





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.