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سعد الدين الهلالي: مسلسل "الاختيار" غايظ الجماعات الإرهابية (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 05:36 ص
سعد الهلالي
سعد الهلالي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مسلسل "الاختيار"، حقق نجاحًا كاسحًا وفند خدع الجماعات الإرهابية، الأمر الذى تسبب لهم فى إزعاج شديد، وسارعوا إلى تشويهه وترويج بعض الأفكار الإجرامية عبر "السوشيال ميديا"، مضيفا: "المسلسل غيظهم أوى لأنه واصل لكل فئات الشعب المصري".

وأضاف "الهلالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الإرهابية التي تكن العداء لمصر والمصريين، لا يجدون غضاضة في الكذب على الناس وعلى الله سبحانه وتعالى وعمدوا فى تحريف تفسير آيات القرآن الكريم، من أجل خدمة مخططهم الإجرامي، معقبًا: "دائمًا يحاولون إحداث وقيعة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.. وهذه دعوة للطائفية والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك تمامًا وجعل الدين لله وحده".

وشدد "الهلالي"، على أن الإنسان يجب أن يكون حرًا فى فكره ودينه ويجب محاربة كل تنظيم إرهابى يحاول إكراه الناس على فكر معين، وينصب نفسه أنه ينتمي للدين الصحيح وغيره غير مسلم.

وحقق مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في بداية الموسم الرمضاني، ليصبح حديث "السوشيال ميديا" والشارع المصري والعربي، وانتهت الحلقة الخامسة عشر على استعداد منسى للتخلص من أبو صهيب، واستعداد هشام عشماوي لتنفيذ عملية إرهابية جديدة ضد الجيش المصري.

قصة الاختيار:
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


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