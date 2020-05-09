فراق دانيا وزياد وباسم يخطط لبراءته.. أبرز أحداث الحلقة 18 من بردانة أنا

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



شهدت الحلقة أحداثًا مثيرة بعدما قرر باسم أن يتلاعب ضد القانون حتى يتغلب على دانيا ويأخذ حريته وبراءته.



وتستنجد ضحى بدانيا والمحامية الخاصة وينصحونها بأن تحدث والدتها وتطمئنها عليها.



وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني