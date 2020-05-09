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الصحة الأمريكية تسمح للولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أنها ستسمح لوزارات الصحة في الولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جلياد ساينسيز" لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة المصابين بكورونا. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى.

ويتوقع أن تصل أرباح الشركة الأمريكية من وراء دواء "ريمديسيفير" إلى ما يزيد عن مليار دولار في السنة الواحدة، حسب موقع ديلي ميل البريطانية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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