بفستان قصير.. أحدث ظهور لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

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تعيش الفنانة ياسمين صبري، أجمل لحظات حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وخصوصا بعد نجاح مسلسها "فرصة تانية".







ونشرت ياسمين صبري، صورة لها مع زوجها أحمد أبو هشيمة، من داخل منزلها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".







وظهرت ياسمين صبري، وهي تمسك بيد زوجها أحمد أبو هشيمة، وكانت ترتدي فستان قصير وكانت متألقة كعادتها.







وفي سياق منفصل يعرض مسلسل "فرصة ثانية" بطولة النجمة ياسمين صبري، وذلك يعتبر ثاني بطولات مطلقه لها بعد مسلسل "حكايتي".