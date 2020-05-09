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صبرى فواز: "مبحبش محمد صبحى.. وجمل يابا الحاج تنطبق على هذه الفنانة"

السبت 09/مايو/2020 - 10:31 م
صبري فواز
صبري فواز
هبة أحمد



تحدث الفنان صبري فواز عن رأيه في الفنانة هيفاء وهبي، حيث قال أنها تطورت كثيرًا في التمثيل، وأنه شبق وتعاون معها في فيلم "دكان شحاتة"، مُوضحًا :"اتعلمت التمثيل واتطورت، واشتغلنا في دكان شحاتة ولسه في مسلسل" أسود فاتح" قريب، وجملة جمل يا عم الحاج تنطبق على رانيا يوسف لأني بحب الخمري".

كما تحدث الفنان صبري فواز، عن سبب رفضه للعمل مع الفنان محمد صبحي،وبذلك لأنه لا يحبه، مُشيرًا : "مبحبوش على المستوى الفني والشخصى، وأنا حر فى إحساسى".

وأوضح صبري فواز أنه يحترمه كثيرًا كمخرج مسرحي،لكن طريقته في العمل لا تعجبه،مُوضحًا : "بحترمه كمخرج مسرحى، لكن طريقة شغله مابتريحنيش، شوفت منه شغل وتصرفات خلتني محبوش والكلام ده شفته بنفسي ومن الزملا اللي اشتغلوا معاه".

كما رد على اتهامه بتشويه رجل الدين في المسلسلات التي قدمها، حيث قال :"نحن لا نشوه رجال الدين، لكن طول عمري ضد الإخوان لأنهم مجموعة من الكذبة الإرهابيين وكلامهم لا يؤخذ بعين الاعتبار، ويجب مواجهتهم من خلال المواجهات العسكرية من الجيش، وتغيير التربة التي سمموها".

وتابع صبري فواز قائلاً: "في عز ما كانوا حاسين بالانتصار، كنت واقف في البرلمان في لجنة الدستور مسحتهم على الهواء، ولما النقيب بتاعنا زار المرشد، عملنا بيانًا صحفيًا في مجلس الإدارة وقولنا إنها زيارة شخصية".

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