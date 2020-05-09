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عرضت منذ قليل الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.





أبرز ما جاء في الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار":





_شهدت الحلقة السادسة عشر عدة تطورات على صعيد الأحداث، حيث تحمل الحلقة اسم "حرب شوارع"، وبدأت بتفجير التكفيريين لمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.



_على جانب آخر لا زال منسى ينتظر التكفيري القناص أبو صهيب، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه ولا زال هو رجاله ينتظرون ظهوره، حيث يراقبون الأماكن التي يضربهم منها أثناء تواجدهم في الكمائن، ونجح منسي بالفعل في تصويب رصاصته على الإرهابي أبو صهيب قبل أن يقنص أحد المجندين، لكن فشل في القبض عليه ونجح في وقفه عن قتل المجندين المصريين وهو كان ضمن أهدافه الرئيسية.







يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.



