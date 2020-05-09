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إنبي يخاطب بترول أسيوط للحصول على خدمات ترك وشلبي

السبت 09/مايو/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تلقى مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، خطاباً رسمياً، من نادي إنبي، للحصول على خدمات الثنائي أحمد ترك مهاجم نادي بترول أسيوط وزميلة اللاعب مصطفى شلبي.

ولفت ترك الأنظار خلال الموسم الحالي، مع البترول، كما كان هداف الفريق في الموسم الماضي.

وتلقى أحمد ترك العديد من العروض، مؤخراً من أندية نجوم المستقبل والبنك الأهلي و بني سويف بجانب عرض نادي إنبي.

وقال أحمد علاء وكيل اللاعب أحمد ترك، أنه يفضل الإنضمام لأحد أندية الدوري الأول، عقب فترة من التألق بقميص الفريق الأسيوطي.

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