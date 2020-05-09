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بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

السبت 09/مايو/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر

 حدد قرار رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي  الذي نشر في لجريدة الرسمية بعد تصديقة الرسمي عليه، مواعيد وطريقة احتساب العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات،.

 

 

وذكر قرار رئس الجمورية رقم 25 لسنة 2020 الذي صدر بالجريدة الرسمي يوم 7 مايو 2020 والخاص بزيادة المعاشات الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة التى تقرربدء من 1 يوليو 2006 ولم تنضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش  وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم  148  لسنة 2019 في مادتة الأولى  أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير  المحسوب وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975  المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن علية الذي تسري في شأنة العلاوة الخاصة   لتى تم اقرارها من عام 2006 وحتى عام 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الاساسي وفقا لقانون تقريرها حتى تاريخ اسحقاق المعاش.

 

 

وأضاف قرار رئيس الجمهورية أن  المواطنين الذي يستحقون إضافة تلك  الزيادة إلى معاشتهم يجب توافر الأتي فيهم:

1- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة 18  من قانون التأمين الأجتماعي.

2-.أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوات المشار اليها.

 

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه من المقرر أن يصدر قرار م رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام زيادة المعاشات في ضوء ضم هذة العلاوات للأجر الأساسي لحساب المعاش وتتحمل  الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوصة على أن تدخل هذة الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمينات الأجتماعية.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لأصحاب لمعاشات بضم  العلاوات الخمسة التى بها يتم احتسابها ضمن الأجر الاساسي  لتسوية المعاشات منذ 2006 وحتى صدور قانون الخدمة المدنية. وطالب بسرعة ضمها.

 

 

 

 

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العلاوات الخمس السيسي الرئيس السيسي واصحاب المعاشات

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